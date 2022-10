Projeto piloto em Alegrete quer reduzir doenças no rebanho de ovinos

O projeto piloto “Sanidade e Educação em Saúde Pública na Ovinocultura” foi lançado no último dia 14, durante a 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) com a prefeitura, Universidade Federal do Pampa (Unipampa Uruguaiana) e Centro Universitário Regional da Campanha (Urcamp Alegrete), além da Emater e Coordenadoria de Saúde do Rio Grande do Sul.

O objetivo é reduzir a incidência de hidatidose, cisticercose e sarcocistose, por meio de ações de educação sanitária em algumas comunidades selecionadas no interior do município.

“A ideia do projeto surgiu a partir dos dados de abate de ovinos no Município, que mostraram um índice significativo de condenação de vísceras e carcaças em frigoríficos sob inspeção estadual por problemas com estas doenças”, afirma Karin Vasconcellos Silva, da Supervisão Regional de Alegrete.

A metodologia utilizada vai ser a visita a propriedades selecionadas com maior índice destas doenças, a aplicação de questionários sobre a situação, a aplicação de vermífugos nos cães. E também medidas de educação sanitária como a mudança de hábitos no trato com os animais e na utilização da água e a adoção de práticas preventivas.

As visitas serão realizadas de quatro em quatro meses, durante um período de dois anos. “O objetivo final é a redução da incidência destas enfermidades e a consequente redução nas perdas econômicas por condenação de carcaças em frigoríficos”, destaca Karin.

Um dos propósitos da Secretaria de Agricultura, Prefeitura, Emater e universidades é promover ações de educação sanitária no município por dois anos, e expandir o projeto para o restante do RS.

Fotos: Sindicato Rural de Alegrete