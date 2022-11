Projeto Quintanares celebra poeta alegretense no Centro Cultural

Com a proposta de criar uma semana voltada a celebração do poeta alegretense Mário Quintana, o projeto teve início no dia 10, no Centro Cultural, com a atividade “Conheça a vida do Poeta”, coordenado pela programadora cultural, Tatiane Quintana.

Estudantes puderam assistir contações de histórias, exibição de curta metragem, mostra literária e ouviram poemas de Quintana narrados pelo próprio poeta.

Alegretense disputa com Mbappé e Haaland o posto de maior artilheiro de 2022

Já no dia 13, domingo, a partir das 19h30min, será inaugurada uma estátua em homenagem a Mario Quintana. A mesma, construída pelo artista plástico Rossini Rodrigues, será instalada na praça Getúlio Vargas, em frente ao calçadão. O evento contará com música ao vivo, recital de poesias, intervenções artísticas, além da presença do Quintaninha (Bento Quintana), personagem que representa Mário Quintana menino, que estará interagindo com o público presente.

Michel, um promotor de vendas acima da média

A partir de 2023, o Projeto Quintanares passará a ser realizado sempre no mês de julho, na semana de nascimento do poeta.

Fotos: Paulo Amaral