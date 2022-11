Alegretense disputa com Mbappé e Haaland o posto de maior artilheiro de 2022

O atacante Bergson disputa com jogadores de renome do futebol mundial, como Mbappé, do PSG, e Haaland, do Manchester City, a ponta do ranking de maiores artilheiros da temporada de 2022.

Atacante alegretense vive boa fase na Malásia

O alegretense Bergson defende atualmente as cores do Johor Darul Ta’zim FC, clube da Malásia. Neste ano, marcou 41 gols em 31 partidas disputadas. Ele ocupa a quarta colocação da lista de goleadores, ficando a frente de Robert Lewandowski, do Barcelona, no top-5 do ranking.

O centroavante argentino Germán Cano, do Fluminense, também é um dos concorrentes ao prêmio. Na terceira posição, o artilheiro da equipe carioca balançou as redes em 42 oportunidades nesta temporada.

Bergson é um dos maiores artilheiros da história do Johor

Bergson, está com 31 anos, e foi formado nas categorias de base do Grêmio, e promovido ao time principal em 2009. O atacante recebeu poucas oportunidades no tricolor e rodou o Brasil passando por equipes como Portuguesa, Chapecoense, Náutico, Paysandu, Athletico-PR, Ceará e Fortaleza.

Maiores artilheiros da temporada

Kyllian Mbappé: 46 gols em 47 jogos Erling Haaland: 42 gols em 39 jogos Germán Cano: 42 gols em 69 jogos Bergson: 41 gols em 31 jogos Robert Lewandowski: 40 gols em 45 jogos.

