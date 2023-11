Projeto Reciclador repassa a catadores mais de 200 mil reais em carrocinhas e equipamentos

O Projeto Reciclador, conduzido pela Prefeitura de Alegrete por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Promoção e Desenvolvimento Social desde maio de 2022, surge como resposta às transformações no mercado de recicláveis decorrentes da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Este contexto, aliado à profissionalização do setor, apresenta desafios e oportunidades para os catadores.

As ameaças surgem de soluções tidas como “fáceis” para o “problema do lixo”, que ignoram o trabalho dos profissionais envolvidos. Por outro lado, as oportunidades advêm de novos modelos de negócios, como a prestação de serviços a prefeituras e grandes geradores privados, seja na coleta seletiva de resíduos ou no cumprimento das metas da logística reversa. Apesar da natureza coletiva e solidária dos empreendimentos dos catadores, eles demandam investimentos e assessoramento técnico diante de um mercado competitivo que tende a oferecer remunerações mais baixas, desconsiderando as condições de trabalho.

O projeto visa fortalecer as cooperativas, organizando-as em redes de comercialização para torná-las economicamente viáveis e sustentáveis no mercado de reciclagem. Além disso, busca auxiliar recicladores que desejam trabalhar de forma independente, fornecendo orientação profissional e social, dado que muitos desconhecem o reconhecimento da reciclagem como atividade profissional pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002.

A entrega de carrocinhas, adquiridas em parceria com o Fundo de Gestão Compartilhada da Corsan, é uma iniciativa para melhorar as condições de trabalho dos cooperados e a capacidade de reciclagem. No total, 150 integrantes serão contemplados, recebendo ainda Equipamentos de Proteção Individual, camisetas e kits alimentares.

A conquista das carrocinhas está condicionada ao cumprimento de requisitos, incluindo a participação em encontros mensais e serviços oferecidos pelo CRAS e postos de saúde, garantindo uma frequência mínima de 80%. Os participantes também devem se envolver em atividades paralelas, como grupos de apoio e cursos.

O investimento total, que inclui as 100 carrocinhas e os kits de EPIs, camisetas e alimentares, alcança o valor de R$ 209.720,00. O projeto destaca-se pelo acompanhamento mensal dos CRAS, que fornecem suporte técnico e social aos integrantes. Reconhecido com distinção no “Boas Práticas” da Famurs, o Projeto Reciclador destaca a importância de abordagens integradas para promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento da categoria na cidade.