Projeto Teatro a Mil é realizado pelo Sesc em formato virtual nesta terça-feira em Alegrete

Nos últimos 10 anos, o Sesc Alegrete tem promovido sessões de teatro infantil para escolas públicas do município. O projeto sempre foi realizado em 3 etapas, presencialmente, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. Devido a pandemia, o projeto será realizado em formato virtual. E o segundo espetáculo acontecerá nesta terça-feira, 11 de agosto, às 15h.

“Louça Cinderella”, encenada pela Cia Gente Falante de Porto Alegre é inspirada na obra dos Irmãos Grimm e também Charles Perraut, escrita no século XIX com o nome de Gata Borralheira, esta adaptação sintética da Cia Gente Falante convertida em teatro narrativo com objetos conta a história de Cinderella, uma xícara de louça comum, sem adornos ou valor histórico, porém com conteúdo especial, sempre cheia de chás aromáticos e curativos disponíveis a e esquentar quem estivesse necessitado em noites frias do inverno.

A adaptação é encenada em uma celebração de ”Chá das cinco”, evento habitual e herança dos nobres do país de Gales. Uma divertida e curta adaptação Brasileira fazendo confluirem para a mesma obra duas linguagem das artes cênicas, o teatro narrativo e o Teatro de objetos, compartilhando com o pequeno público as delícias de um happening ao redor da mesa com volta ao passado provando as delícias da valorização do conteúdo.

O projeto é exclusivo para estudantes de escolas públicas do município e estado. A transmissão será feita através do canal do Youtube do Sesc RS.

Escolas interessadas em agendar para seus alunos devem enviar e-mail para: [email protected] ou através do whats: 55 999230571, com Paulo Amaral.