Projeto Turístico BaitaTur foi oficialmente lançado em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo – SEDETUR, realizou o passeio inaugural do projeto BaitaTur, na manhã do último sábado, 14. A abertura do evento ocorreu no salão do Palácio Ruy Ramos e contou com a presença dos secretários municipais, de convidados, do vice-prefeito Jesse Trindade e do prefeito Mário Amaral.

Na abertura, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, apresentou os projetos da secretaria para o turismo do município e o prefeito Márcio Amaral destacou a importância do projeto BaitaTur, ressaltando que o início do projeto é um marco na cidade. “Ações como essas mostram que Alegrete está no rumo certo para desenvolver seu potencial turístico”, afirmou o prefeito.

Projeto BaitaTur

O passeio inaugural partiu do Palácio Ruy Ramos, onde o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade fixaram a primeira placa com o Q.R. Code do projeto e acessaram o conteúdo com o vídeo sobre o ponto turístico. Após, realizaram visita à estátua do ex-deputado Ruy Ramos, ao Museu Oswaldo Aranha, no museu o pesquisador Thiago Vaucher interpretou o estadista e contou a história do local, visitaram o prédio do Quiosque, a Casa do Artesão, a Igreja Matriz e os prédios tombados no entorno da Praça Getúlio Vargas, tendo como guia o historiador Homero Dornelles. O término do passeio aconteceu no Monumento ao Expedicionário.

O projeto consiste em mapear os pontos turísticos urbanos e rurais, fomentar o turismo ao valorizar as riquezas locais e regionais a fim de transformar o município de Alegrete em um polo turístico de referência.

O BaitaTur ainda prevê a instalação de placas nos pontos turísticos, as quais possuirão QR Codes, responsáveis por direcionar os visitantes para vídeos com informações sobre a história de cada ponto turístico.

Projeto BaitaTur