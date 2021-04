Projeto “Vivenciando a Cultura Indígena no Ensino Híbrido”, da Escola Marquês de Alegrete, motivou os alunos do educandário

Compartilhe















Frente à nova forma de estudos, através de aulas síncronas e assíncronas, a Escola Marquês D’Alegrete vem buscando alternativas de melhores resultados e alunos mais presentes e participativos nas aulas.

Semanalmente e dentro dos horários de cada turma, há os encontros nas aulas síncronas, onde professores e alunos interagem fazendo com que o processo de ensino e aprendizagem se estabeleça de forma gradativa.

Em reuniões de formações e planejamentos pedagógicos com o grupo de professores e gestão da escola, surgiu, por parte das Professoras Ana Cristina Barbosa, do 1º Ano, e Quelen Simone Pereira, do 5º Ano, a ideia do “Meet Integrado”. Este já realizado na Semana da Páscoa, onde professoras e alunos dos Anos Iniciais encontraram-se virtualmente para deliciarem-se com um rodízio de atividades elaboradas e ofertadas pelas brilhantes ideias do grupo docente deste educandário, sendo proporcionado aos alunos a contação de histórias, pintura de ovos para a Páscoa, atividades com movimentos corporais, dobraduras, entre outras.

Seguindo nessa mesma dinâmica, na manhã de sábado, dia 17/4, foi a vez dos alunos recordarem a data de 19 de Abril, que homenageia e recorda toda a contribuição que o Povo Indígena traz para nossa cultura. Os alunos dos Anos Iniciais apresentaram suas aprendizagens a respeito do que vem sendo estudado e está previsto para todo o ano letivo no Projeto “Vivenciando a Cultura Indígena no Ensino Híbrido”, projeto este elaborado e sendo executado pela escola a partir das formações que iniciaram no ano de 2020, com a Bibliotecária Aliriane Almeida, em parceria com a Biblioteca Mário Quintana que vem desenvolvendo o Projeto Ararenguá, tendo como um dos objetivos mostrar caminhos possíveis de fazer cumprir a Lei 11.645/2008, que trata da inclusão no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”.

Os alunos dos Anos Iniciais deram um verdadeiro Show em suas apresentações, mostrando a todos sobre o que aprenderam em aula e o que foram instigados a pesquisar com suas famílias, que muito colaboraram para que o trabalho fosse realizado com sucesso, respeito e admiração, confirmado em uma de tantas conversas nos grupos de whatsaap, representado, aqui, na fala da mãe do aluno Bernardo Anacleto Ramos, do 5º Ano, senhora Carla “cada vez admiro mais vocês e essa escola maravilhosa. Temos orgulho de fazer parte”.

O “Meet integrado” contou com a presença da Equipe Gestora, Professores e Alunos dos Anos Finais que puderam assistir, aprender e interagir com os Professores e Alunos dos Anos Iniciais, juntamente com suas Famílias, que emocionaram-se com o pequeno documentário exibido e explicado pela Professora Michele Pedroso, de Educação Física, que mostra os indígenas cantando o Hino Nacional Brasileiro na sua língua nativa quando participaram dos “Jogos Mundiais dos Povos Indígenas” em 2015.

Os alunos do 1º ano mostraram seus conhecimentos nos brinquedos indígenas como a peteca e o bilboquê que construíram com orientação de suas professoras e famílias.

Os alunos do 2º ano fizeram a releitura da história “Kabá Darebu” do autor indígena, Daniel Munduruku, através da construção de maquetes e caracterizando-se de indígenas.

O 3º ano proporcionou em suas apresentações a demonstração de alimentos de origem indígena, com pratos feitos ou preparados na hora, como bolo de laranja, abóbora caramelada, milho, peixe, sucos… como também demonstraram os tabuleiros e peças do “Jogo da Onça” que elaboraram e aprenderam as regras em divertidas aulas pelo Meet com a Professora Márcia Elisa Valério.

As turmas do 4º e 5º anos fizeram um “Sarau de Ervas que Curam” apresentando as ervas e explicando seus efeitos curativos, sendo orientados e motivados pelas professoras Clarisse Nunes e Quelen Pereira.

A Diretora da Escola, Professora Glades Martins Leite, elogiou os trabalhos dos alunos, agradeceu a participação das famílias e mostrou alguns objetos de origem indígena que possui em sua casa.

A Vice-diretora e Coordenadora Pedagógica dos Anos Finais, Professora Alice Almeida, participou parabenizando, constantemente, a cada apresentação, contribuindo com seus conhecimentos e demonstrando objetos indígenas que também possui em casa.

A Professora Daniele Pilecco, regente dos componentes curriculares de História e Geografia dos Anos Finais, além de estar caracterizada como indígena, fez menção à história da nossa Terra, o município de Alegrete, salientando que o Rio Ibirapuitã, significa rio de madeira vermelha.

Os alunos dos Anos Finais que participaram como expectadores parabenizaram os trabalhos realizados e apresentados pelos seus colegas de escola e foram “desafiados” a também realizar um “Meet Integrado” para exporem o seus conhecimentos a toda a Comunidade Escolar “Marquês D’Alegrete”.

Como dizia Paulo Freire, “A Escola é o lugar onde se faz amigos, Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se ‘amarra nela’… para podermos começar a melhorar o mundo”. E assim, a Escola Marquês D’Alegrete agradece a parceria e comprometimento das Famílias que muito dedicam-se e empenham-se em manter a frequência e aprendizagens de seus filhos, nossos muito Queridos Alunos, como também parabeniza e sente-se orgulhosa de tamanha dedicação do seu corpo docente.