Proliferação de focos de mosquito e casos de dengue crescem em Alegrete e no Estado

A Dengue no Brasil, atingiu a marca de 512 mil casos em 2024, segundo os dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Os números incluem o volume de casos confirmados e prováveis, ou seja, que ainda estão em investigação, em todos os estados, de janeiro até 12 de fevereiro.

Os casos de dengue são quase quatro vezes mais do que os registrados no mesmo período de 2023. À época, foram 128,8 mil notificações. O quadro de dengue no Rio Grande do Sul começou o ano de 2024 de forma atípica. Isso porque na primeira semana já estavam sendo confirmados 269 novos casos da doença e, até então, o maior número registrado para o período era de 26 casos, em 2022. Em apenas seis semanas, o Estado já registrou 3.193 casos.

Em Alegrete, a Secretaria de Saúde através da Vigilância Ambiental em Saúde (Vetores), tem feito um intensivo trabalho desde agosto de 2023, quando adquiriu novas máquinas, com maior eficiência contra o aedes aegypti.

A Secretária de Saúde, Haracélli Fontoura, frisa que tem investido em capacitação dos agentes e adquirido novos equipamentos, em pessoal, novas técnicas e tecnologias para o combate à dengue. Estamos focados em proteger nossa população, seguimos firmes com nossos compromissos com nossa comunidade.

Segundo apurado, Alegrete tem 6 casos positivos importados, ou seja, que foram adquiridos fora do Município. Outro ponto destacado, foram os principais bairros que estão em isolamento ou com casos suspeitos;

-Nilo Gonçalves

-Vera Cruz

-Sepé

-Polícia rodoviária trevo de Manoel Viana RS377

O Aedes aegypti se reproduz em recipientes com água parada e para eliminar os possíveis focos do mosquito é fundamental a mobilização de toda a população. O chefe da Vigilância Ambiental em Saúde, Rodrigo Azevedo, explica que cerca de 80% dos criadouros estão próximos ou dentro das residências.

“Recomendamos que o cidadão realize, pelo menos duas vezes por semana, a limpeza dos quintais e o descarte do lixo em locais apropriados. É necessário estar atento aos objetos que acumulam água como pratinhos de plantas, vasilhas de animais, pneus velhos e garrafas. Com essa atividade, é possível evitar que o ciclo biológico do mosquito, fase aquática, iniba sua proliferação”, ressaltou.