Promoção Social acolhe indígenas que chegaram para vender artesanato em Alegrete

Os 42 indígenas que desceram até aqui vieram da cidade de Nova Trento e de uma aldeia de Soledade, conforme a Secretária Iara Caferatti. Mas nem todos ficaram na cidade.

Eles foram acolhidos e encaminhados para a Casa de Passagem do Município. O Conselho Tutelar cadastrou as crianças que estão no grupo. Eles vieram com ônibus da Prefeitura para cidades da região vender artesanatos como cestas de Páscoa, filtros dos sonhos, dentre outros produtos.

A Secretária Iara Caferati explica que, na verdade, vão ficar uns 12 em Alegrete. Os demais já foram para Uruguaiana e outras cidades. Informa que, nesta época, eles tem recesso das aulas escolares das crianças indígenas para que possam circular o Estado vendendo artesanatos. Depois da Páscoa retornam às suas cidades em transporte das prefeituras de seus locais de origem, informou a Secretária