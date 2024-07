Promotoria Criminal seleciona candidatos em residência jurídica

A Promotoria de Justiça Criminal de Alegrete está com processo seletivo em residência jurídica. As inscrições são até o dia 4 de julho e os requisitos é estar graduado em Direito há no máximo cinco anos ou ter graduação em Direito e cursando pós graduação.

Os interessados que se enquadrarem nos requisitos podem fazer as inscrições até essa próxima quinta-feira(4) pelo [email protected]. A seleção contará com prova de redação e entrevista. Dentre as vantagens o selecionado receberá salário e bolsa de estudos de 50% pós graduação FMO- Fundação Escola Superior do MP.

É uma oportunidade a formados em Direito de aprimorar conhecimentos nessa área de grande abrangência profissional.