Batalhão Logístico dá início as festividades do cinquentenário da unidade militar

No último dia 31 de maio, o 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, realizou cultos em Ação de Graças como parte das atividades programadas para a comemorações do aniversário de 50 anos da Unidade, que ocorrerá no dia 5 de junho.

As celebrações foram conduzidas em diferentes áreas do Batalhão, por representantes das religiões Católica, Evangélica e Espírita. Na próxima segunda-feira (5), acontece no CTG Farroupilha, como forma de estreitar os laços com a comunidade alegretense, está programado um concerto.

A cargo da Banda de Música do 10º B Log, haverá uma apresentação alusiva aos 50 anos do Batalhão Marquês de Alegrete.

O 10º Batalhão Logístico foi criado pela Portaria Ministerial Nr 59, de dezembro de 1972, tendo iniciado suas atividades no dia 05 de junho de 1973, ocupando o antigo aquartelamento do 3º Grupo de Canhões 75 Autorrebocado, extinto na ocasião para dar lugar à nova Unidade, que a partir de então passou a dispor de elementos de apoio à Força Terrestre, reunindo a um só tempo as atividades de Material Bélico, Intendência e Saúde. Em sua composição orgânica, o 10º B Log acha-se integrado por uma Companhia de Comando e Apoio, uma Companhia Logística de Manutenção e uma Companhia Logística de Suprimentos.

O Batalhão tem como missão básica prestar apoio logístico às Unidades da 2º Brigada de Cavalaria Mecanizada, bem como formar graduados e soldados especialistas da área da logística, além de manter estágios de instrução e serviços para oficiais temporários de Material Bélico, Intendência e do Serviço de Saúde do Exército.

A Portaria Ministerial Nr 882, de 29 de outubro de 1997, concedeu a denominação histórica de Batalhão Marquês de Alegrete, ao 10º Batalhão Logístico. Em 18 de março de 1998, através da Portaria Ministerial Nr 146 de 18 de maio de 1998 foi concedido o Estandarte Histórico a Unidade.

Fotos: 10º B Log