Proprietário de casa noturna é preso por exploração sexual de adolescente de 17 anos no RS

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de sexta-feira (12), o proprietário de uma casa noturna suspeito do crime de exploração sexual em Rio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul. A vítima era uma adolescente de 17 anos. O nome dele não foi divulgado pela polícia, mas se trata de um homem de 47 anos.

De acordo com a delegada Alexandra Pérez Sosa, titular da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV), o caso foi descoberto após denúncia (saiba mais abaixo). A adolescente é natural da Região Metropolitana de Porto Alegre e teria sido “vendida” à casa noturna por um agenciador para se prostituir.

“É uma menina que não tem uma estrutura familiar. Contou que era abusada pelo padrasto e que a mãe era ausente. O Conselho Tutelar fez o acolhimento e vamos acompanhar o caso dela”, conta a delegada Alexandra.

A casa noturna fica na região central de Rio Grande, de acordo com a polícia. O alvará para funcionamento estava em dia.

O proprietário do espaço foi levado para a delegacia e, então, para uma casa prisional. Deve ser indiciado por exploração sexual de adolescente.

Rede de prostituição

A delegada Alexandra conta que há suspeita de que exista uma rede de prostituição que “vende” crianças e adolescentes para serem exploradas sexualmente em locais como a casa noturna que foi alvo da ação da polícia em Rio Grande. Por isso, é importante que casos assim sejam denunciados.

“É muito fácil julgar. Tem quem diga que ‘se prostitui porque quer’. E não é assim. São pessoa vulneráveis, que sofreram violência física, psicológica, e que se são obrigadas a se submeter a esse tipo de situação. É um problema complexo. As denúncias nos ajudam a resgatar essas pessoas”, afirma a delegada Alexandra.

Para denunciar casos de abuso sexual, existem canais como o telefone Disque 100, Disque Denúncia, pelo 0800 642 6400, e o WhatsApp (61) 9 9656-5008.

