Psicóloga de Alegrete dá exemplo de cuidados com Meio Ambiente reaproveitando água da chuva

Compartilhe















Estávamos na Semana do Meio Ambiente, e um dos principais desafios de todos é fazer com que as pessoas entendam que preservar a natureza, como um todo, é uma obrigação para podermos ter vida e saúde no Planeta.

Aqui em Alegrete, alguns exemplos de preocupação com a preservação ambiental vêm da psicóloga Izabel Ziane Pradel que tem um coletor de água da chuva em sua casa. Ela instalou no pátio e toda água da chuva se acumula.

A psicóloga utiliza essa água para regar suas plantas e lavar calçadas- num exemplo de sustentabilidade que faz a diferença. “Faço uma boa economia com na conta de água e reutilizo a água pura da chuva”, comenta.

Além desse coletor, a psicóloga tem também uma composteira em casa, onde deposita todos os resíduos como casca de legumes, frutas que se transformam em adubo que, também, usa em suas plantas.

Um canteiro é só com ervas medicinais, diz Izabel.

Outro exemplo de que reaproveitar tanto a água da chuva como, também, a segunda água da máquina de lavar – a de enxágue- vem de uma dona casa, Maria Luiza Lipinker. Ela junta essa água que serve para lavar calçadas, carros e outros afazeres. A dona de casa observa que cada um tem que saber que se não cuidarmos e tivermos essas pequenas atitudes, as gerações de jovens e crianças de agora poderão sofrer as consequências de tanta agressão ambiental.

Vera Soares Pedroso