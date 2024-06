Psicóloga do Fluir Alegrete dedica especial atenção a crianças e adolescentes

Realizo atendimentos para crianças, adolescentes, adultos e idosos.



Desde o início da faculdade demonstrei interesse pela infância e adolescência, e assuntos relacionados ao feminino, assim transitando por espaços onde pude adquirir conhecimento e prática dentro dos meus interesses.



Desde que ingressei no curso de Psicologia, me interessei e me dediquei pela Psicanálise Winnicottiana, que é uma psicanálise contemporânea de Donald Winnicott (Pediatra e Psicanalista), que contribuiu com estudos sobre a mente humana.

Psicóloga há pouco mais de um ano, hoje faço parte da equipe do Fluir, onde tenho como foco principal a infância e adolescência, público que apresenta maior demanda de atendimento na Clínica.



A psicoterapia de criança e adolescente tem como objetivo oferecer um espaço de escuta e acolhimento, assim ajudando este indivíduo a entender e expressar melhor suas emoções. Além disso, devemos destacar que o papel da família é de extrema importância nesse processo, portanto em primeiro momento, temos contato com os responsáveis, para entender o motivo da demanda, realizar uma entrevista de anamnese e contrato terapêutico que inclui alguns combinados/responsabilidades tanto dos responsáveis como do profissional.



Os atendimentos acontecem de forma lúdica, com a utilização de jogos, brinquedos, desenhos, entre outras ferramentas que acharmos necessário para aquela criança/adolescente, pois é a partir disso que o profissional irá conseguir ter acesso ao seu mundo interno.



Diferente do adulto, a criança ou adolescente dificilmente vai dizer que não está bem, e que está precisando de ajuda, por isso é importante ficarmos atentos aos sinais, mas que sinais seriam esses?



Devemos estar atentos a alterações no sono, medos, alimentação, ansiedade, também algumas questões com o próprio corpo, a forma como vem socializando, irritabilidade, choro frequente, ou seja, é importante perceber se esses sintomas são recorrentes e intensos, e em caso de dúvida, procurar algum profissional da área da saúde.

