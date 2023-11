PsinaQuarta: o podcast que aborda a psicologia em Alegrete

Share on Email

O programa é composto pelos seguintes profissionais: Gabriel Blaskesi, Ana Tolfo, Leonara Gripa e Caroline Rubim.

A ideia da atividade era dinamizar o cenário da psicologia em Alegrete. O coordenador do Fluir, Gabriel Blaskesi, destacou que trabalhou nesse projeto por mais de três meses e, com o apoio de seus colegas, pôde concretizar o que antes era apenas um sonho.

Os vídeos são lançados todas às quartas-feiras, a partir das 12h, no canal do Youtube, PsinaQuarta. Os integrantes do projeto convidam a todos a conhecer os diversos assuntos que a psicologia aborda e ficar por dentro das principais tendências da área.

Link canal: https://youtube.com/@Psinaquarta?si=t1iSUN8OgA-Bj-Jf