Publicada licitação para construção da nova base do SAMU em Alegrete

Já foi decidido que Alegrete terá outra base do SAMU para melhor atender a comunidade.

De acordo com a Secretária da Saúde, Haraceli Fontoura, foi aberta a licitação para implantação desse serviço. A outra base está prevista para ser próximo à escola CIEP.

Assim que uma nova base aqui para o Município foi cadastrada no Ministério da Saúde, o órgão disponibilizou a ambulância para o serviço, esclarece a Secretária Haracelli Fontoura

Hoje, para atender uma pessoa que está nas regiões oeste, sul ou norte da cidade, o Samu, que tem base no lado oposto da cidade, demora de 10 a 15 minutos. Com a instalação da nova base, essa espera cairá ao menos pela metade. A primeira base do Samu fica na zona leste, no Centro Social Urbano.

O prédio que vai abrigar o Samu será construído em área na zona oeste, na Praça Breno da Silveira,596, bairro Joaquim Fonseca Milano, próximo ao CIEP e cumprirá as exigências sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde.