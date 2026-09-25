Pugilista alegretense cria campanha para disputar Campeonato Brasileiro de Boxe em São Paulo

Roger Pereira Felipeto, atleta do CT Boxe Roots, busca apoio para custear viagem, hospedagem e alimentação durante a competição nacional

O pugilista alegretense Roger Pereira Felipeto, atleta do CT Boxe Roots, recebeu a oportunidade de representar a cidade no Campeonato Brasileiro de Boxe, que será realizado em São Paulo. Para viabilizar a participação na competição, o atleta iniciou uma campanha de arrecadação destinada a cobrir os custos da viagem.

Segundo Roger, a classificação para o campeonato é resultado de uma trajetória marcada por dedicação, disciplina e muitos treinamentos. Agora, o desafio está também fora dos ringues: conseguir recursos para custear as despesas necessárias para permanecer em São Paulo durante o período da competição.

A campanha tem como objetivo arrecadar valores para passagens de ida e volta, hospedagem e alimentação. De acordo com o atleta, os recursos serão destinados exclusivamente às despesas relacionadas à participação no campeonato.

“Chegar até aqui é o reflexo de muito suor, disciplina e superação dentro e fora dos ringues”, destaca Roger..

O pugilista reforça que qualquer contribuição pode fazer a diferença. Além das doações, o compartilhamento da campanha também é uma forma de ajudar na divulgação e ampliar o alcance da iniciativa.

As contribuições podem ser realizadas por meio da chave PIX 04486635035, em nome de Roger Pereira Felipeto. A campanha também está disponível na plataforma Vakinha, pelo e-mail [email protected].

Roger agradece antecipadamente o apoio da comunidade, familiares, amigos e torcedores que contribuírem para tornar possível sua participação no Campeonato Brasileiro. “Vamos juntos rumo ao Campeonato Brasileiro!”, destaca o atleta.