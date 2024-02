Um projeto para mudar a vida de mulheres vítimas de todas formas de violência

Ela menciona que toda a família é alegretense e brinca que, por um erro de percurso, acabou nascendo em São Jerônimo. No entanto, permanece sempre ligada ao Baita Chão, pois ama estar próxima à família e à cidade, onde sempre se sente em casa.

“Eu vou fazer 50 anos, já trabalhei muito; agora decidi que vou seguir o meu propósito de vida”, ressalta.

A colocação anterior se refere à decisão de atuar de forma integral no projeto, que é de sua iniciativa e realiza, atualmente, com sede em Porto Alegre. O trabalho visa a saúde emocional e mental de mulheres que passam por violência de todos os tipos. A ação busca oferecer acolhimento, assistência e orientação a mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas vítimas de violência doméstica. As participantes são selecionadas pelos promotores de Justiça nas áreas da Violência Doméstica, Família, Infância e Juventude, entre outras, onde se evidenciam casos de violência de gênero.

Os atendimentos proporcionados pelo projeto abrangem diversos profissionais da área da saúde e outros, além de iniciativas empreendedoras. Os serviços são disponibilizados de forma individual ou em grupo, visando a saúde emocional e o desenvolvimento integral das participantes.

“Muitas mulheres, inclusive, não lembram que foram abusadas na infância; isso é um mecanismo de defesa que só é possível compreender algumas ações e problemas de saúde a partir de um atendimento com coaching ou psicólogo. Além disso, as que foram abusadas sexualmente têm muita dificuldade, pois a maioria sofre com dores, não tem orgasmos, não dão certo com relacionamentos, assim como existe o vício emocional. Por isso, é muito importante o trabalho que envolve todos esses assuntos e cuidados.”

O principal objetivo do Projeto Despertando Mulheres é promover o fortalecimento feminino, inspirando e encorajando as mulheres a alcançarem seus objetivos e a romperem com relacionamentos tóxicos. A proposta é oferecer um ambiente de acolhimento e assistência durante um período de quatro a seis meses, proporcionando transformação de vida e incentivando o investimento nos sonhos e projetos individuais.

O Projeto é desenvolvido no Espaço do Centro Despertar, contando com profissionais voluntários de diversas áreas, como coach, psicóloga, psicanalista, advogada, nutricionista, fisioterapeuta pélvica, aromaterapeuta, analista de perfil comportamental, educadora financeira, entre outras. Assim como, são realizadas capacitações profissionais e oficinas nas áreas do empreendedorismo, cultura, entre outras.

A entrada no Projeto é viabilizada através do Ministério Público, CONIIB e Lojas Rabusch, podendo também ser realizada por meio do contato direto com o Centro Despertar. A assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade ocorre de forma gratuita, assegurando que as participantes não precisem arcar com nenhum custo pelos serviços oferecidos durante sua participação no Projeto. Há, ainda, a possibilidade de atendimento com valores inclusivos, para aquelas com renda capaz de suportar o investimento, com preços consideravelmente inferiores aos praticados no mercado.

A sede, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, é preparada para proporcionar acolhimento seguro e discreto às mulheres que buscam transformar suas vidas. Além do Projeto, o Centro Despertar é uma empresa prestadora de serviços na área de desenvolvimento pessoal e empresarial. Seus serviços e planos de trabalho focam na saúde emocional e bem-estar pessoal e no ambiente de trabalho, promovendo ambientes mais harmônicos, felizes, produtivos e saudáveis. A experiência de usuárias demonstra a eficácia do suporte emocional e profissional oferecido, ressaltando a necessidade de abordagens abrangentes nas áreas emocional, espiritual, física e financeira.

Despertando Mulheres busca parcerias com empresas para promover o bem comum, contribuindo para a vida de mulheres e famílias. O convite é estendido a empresas interessadas em se envolver e fazer a diferença.

Quem é Andréia Fioravante:

Andréia Fioravante é uma figura multifacetada, destacando-se em diversas áreas como advogada, empreendedora cristã evangélica, ativista feminina, palestrante e mentora. Atualmente, ela é casada com o Dr. Armando Domingues, um respeitado Procurador do Município de Porto Alegre.

Mãe de Cláurio Fioravante Domingues, bacharel em Direito e gerente na renomada empresa PWC, Andréia é parte de uma família comprometida com o sucesso e o serviço à comunidade. Filha de Claurio e Celesteli Pereira Fioravante, ela traz consigo uma rica bagagem familiar.

Sua trajetória como empreendedora cristã evangélica e pastora a define como uma líder espiritual, e sua atuação como advogada demonstra seu comprometimento com a justiça e os valores éticos. Como ativista feminina, ela se dedica a promover a igualdade de gênero e empoderar mulheres em diversos contextos.

Andréia Fioravante é a mente por trás do inspirador Projeto Despertando Mulheres, onde atua como idealizadora e gestora. Além disso, é diretora proprietária do Centro Despertar – Treinamentos e presidente do Instituto Despertar. Sua influência se estende como master coach e analista de perfil comportamental, evidenciando sua dedicação ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Envolvida na área da psicologia positiva, coaching e neurociência, Andréia busca constantemente aprimorar seus conhecimentos. Ela compartilha sua sabedoria como palestrante, treinadora e escritora. Seu videocast “Despertando Mulheres” é uma plataforma onde ela comunica suas ideias de maneira impactante.

Colaboradora ativa da Revista Em Evidência e do Programa Em Evidência na TV – RDC, Andréia Fioravante mantém uma presença significativa na mídia. Sua participação na esfera pública inclui a idealização e coordenação de projetos notáveis, como o “Amigos da Criança” em Guaíba e a “Casa da Mulher” em Barra do Ribeiro.

Experiências anteriores na área pública incluem cargos de destaque, como diretora de hospital, secretária chefe de gabinete de prefeito e secretária do desenvolvimento social e da secretaria da mulher. Além disso, atuou como assessora na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Rio Grande do Sul.

Andréia Fioravante é uma personalidade que transcende suas realizações profissionais, destacando-se como uma mulher de influência, comprometida com o bem-estar da sociedade e o empoderamento das mulheres. Sua jornada continua a inspirar, motivar e despertar o potencial em cada indivíduo.