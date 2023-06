Quartas de final movimentada no Farroupilha

O jogo que abriu a tarde foi entre Operário contra o Napoli, um jogo movimentado no qual a equipe do Operário venceu pelo placar elástico de três a um, gols marcados pelos atletas Zezinho,Fafá e Witt.

A equipe operenha comandada pelo técnico Celeni Viana, ressalta a importância do resultado para as pretensões da equipe no campeonato da LAF que começa em algumas semanas que é a principal aspiração da equipe.

Fechando a rodada do mata mata um um grande jogo entre Centenário e União.Um jogo movimentadíssimo a equipe do Centenário abriu o placar com Stefen, logo após sofre o gol o professor Cristian do União avançou sua equipe e acabou virando a partida com gols de Bem e Zeca tranquilizando a equipe azulrubra.

Centenário voltou com uma postura diferente no segundo tempo, com uma maior intensidade de marcação criou mais chances de gol, no fim da partida pênalti para o Centenário o atleta Boca empatou a partida dando números finais a partida sendo encaminhado as penalidades máximas

Nas penalidades tudo muito equilibrado até que o atleta Alex rios do União perdeu a cobrança garantindo a vitória do Centenário por cinco a quatro nos penâltis. O torneio encaminha-se para as semi finais, já definidos os confrontos entre Atlético e Santos e outro duelo será entre Centenário contra Operário.