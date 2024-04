Quarteto de árbitros alegretenses está apto para os jogos da FGFS 2024

Os alegretenses Glederson Telles; Tarcísio Gonçalves, Emerson Coelho e Lieber Dorneles estão aptos e vão integrar a lista dos árbitros que irão trabalhar nos jogos promovidos pela Federação Gaúcha de Futsal em 2024.

O quarteto esteve na cidade de Uruguaiana neste fim de semana num intensivo com atualização, onde passaram em provas teóricas, palestras e teste físico. Eles estão aptos para trabalhar pela Federação Gaúcha de Futsal em 2024, integrando a Região da Fronteira.

A Série Ouro inicia neste mês, já a Prata e Bronze prevê jogos a partir de maio no RS, e os 4 árbitros de Alegrete vão atuar em jogos das três séries com intercâmbio de regiões em todo o Estado. Em Uruguaiana o quarteto assistiu uma palestra com os diretores da FGFS, Elias Machado e Tiago Gonçalves, além de receberem orientações do Presidente de Agafusa Jean Sasso, que apresentou a dinâmica de atuação e apoio aos Quadro de Arbitragem. Ainda houve uma atualização de regras com o árbitro FIFA Ricardo Messa.

Messa pontuou a alegria em voltar as origens, rever amigos e colegas desde o início de sua carreira e hoje poder dividir os conhecimentos e experiência. Em especial por compartilhar as mesma ideias de buscar o espaço em atuar em grandes jogos, ser conhecido profissionalmente e poder ter realizado o sonho de chegar num quadro FIFA.

Lieber, Emerson, Glederson e Tarcísio participaram de 4 atualizações federativas. Eles estão aptos a trabalhar nas entidades do Beach Soccer, Fut7 / FGF7 e Futsal / FGFS e Futebol de Campo / FGF.

“É os guris e Alegrete desbravando o Estado com a dedicação e busca de estar sempre entre ao árbitros de referência do Brasil e Mundo”, destacou Lieber.

Fotos: Lieber Dorneles