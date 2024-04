Saiu decisão de pedido de anulação da eleição no Sindicato dos Municipários

Duas servidoras municipais integrantes do Sindicato dos Municipários de Alegrete entraram com ação na segunda Vara Cível da Comarca de Alegrete, em 2020, requerendo a anulação da eleição para o Sindicato alegando que não houve divulgação do edital na eleição realizada em 5 de outubro de 2020. Elas solicitaram a anulação do edital da eleição por por falta de publicidade, o que não permitiu, em tem hábil, a inscrição de outras chapas e possibilitou que o atual presidente, a época, Angelo Tertuliano Oliveira, se reelegesse.

A decisão saiu, semana passada, e o Ministério Público do Trabalho de Uruguaiana se manifestou para que fosse designada, com urgência, uma nova eleição para o Sindicato dos Municipários de Alegrete, no prazo de 45 dias. E e que seja juntado aos autos, o cronograma para a realização das eleições e nomes dos componentes da Comissão Eleitoral no prazo de 10 dias. O descumprimento dedecisão poderá acarretar multa de 2 mil reais por dia, limitada a 30 dias ao Sindicato dos Municipários de Alegrete.

O atual presidente do Sindicato, releito nessa eleição, de 2020, Angelo Tertuliano Oliveira não quis se manifestar e se limitou a dizer que essa não seria a decisão final nesse processo.