Quatro equipes dão o pontapé inicial no Torneio para atletas de 55 anos

Teve início no último sábado (2), o 1º Torneio LAF Lojas Tá Barato Pra Caramba. A competição reúne quatro equipes da categoria master especial da Liga Alegretense de Futebol.

A abertura do torneio foi no sábado com um jogo entre Tinga e Alvorada. Os atletas de 55 anos com as duas doses da vacina contra Covid-19, deram um verdadeiro show em campo. O Tinga fez 4 a 2 no time dos Canudos.

Tinga 55 anos

Alvorada 55 anos

No domingo (3), o Nacional venceu o Sindicato por 1 a 0 e fechou a primeira rodada, jogo realizado pela manhã no campo do Palmeiras.

Nacional 55 anos

Sindicato 55 anos

Conforme o coordenador técnico Valdir Knierin, os quatro clubes jogam no sistema todos contra todos e os dois melhores fazem a final. O melhor colocado joga pelo empate para chegar ao título.

“Quero deixar aqui os meus sinceros respeitos a toda essa “gurizada” de 55 anos que tanto no sábado e no domingo, deram exemplos de amizade mútua”, destacou Knierin.

2ª rodada:

Sábado (9), às 14h30min, no campo do Honório Lemes: Nacional x Alvorada

Domingo (10), no Palmeiras às 10hs: Tinga x Sindicato