Queda de moto mobiliza Samu, Brigada Militar e Guarda Municipal

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o acidente ocorreu após um problema no pneu traseiro da moto, que teria provocado a queda do condutor.

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A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Conforme as informações preliminares, o homem apresentava lesões em um dos braços e em uma das pernas.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar, com apoio da Guarda Municipal. As equipes atuaram no atendimento da situação.