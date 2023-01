Quem é Xuco, o goleiro paredão do citadino

O alegretense Delzandro Marques Vieira, 35 anos, terminou 2022 como um dos destaques no cenário esportivo da cidade.

Talvez muitos não o conheçam pelo nome, mas se falar em Xuco Marques, um dos melhores goleiros da atualidade, é bem provável que quem que acompanha o esporte alegretense já tenha ouvido falar dele.

O goleiro é pai de Lorenzo Vieira, Gabriel Vieira e Nikolas Vieira, casado com Vanessa Vieira. Cria do Bairro Santo Antônio, o filho do casal Délcio Melo Vieira e Rosane Guterres Marques Vieira, ganhou destaque no esporte depois da vida adulta.

Xuco trabalha como técnico na empresa Dfensul Segurança. O entrevistado do PAT possui alguns títulos como Copa Ibirapuitã fut 7, goleiro menos vazado da Copa do Brasil do União fut 7, campeão do Torneio Outubro Rosa da AABB, goleiro menos vazado do Torneio Pizeta futebol Suíço Liga futebol 7, Troféu Professor Manoel Claunir Sousa(Cacequi) e goleiro menos vazado e campeão do Citadino 2021 2022 defendendo a AABB e de quebra recebeu o troféu Mérito Esportivo 2019.

Confira os principais trechos da entrevista:

Portal: Como foi teu início no esporte ?

No começo eu jogava na linha. O tempo do ponteiro direito para ser mais exato. Iniciei jogando na popular várzea em alguns times, hoje chamada de campeonato amador. Depois de um tempo parei e voltei como goleiro em 2016, jogando no Castro FC. Foi onde me destaquei e fui progredindo e trabalhando cada vez mais como goleiro.

Portal: E a temporada 2022, quais os pontos a destacar?

Para mim, o meu melhor jogo em 2022, que merece destaque foi o amistoso contra a AVF (Manoel Viana), jogando lá com a narração do nosso amigo Pablo Marzulo (in memorian), consegui mostrar meu trabalho e retribuir a confiança de toda a equipe que acreditou em mim. Também a nossa conquista da região em Cacequi, claro seguido do hexacampeão Citadino 2022 com AABB.

Portal: Qual o segredo para ser um bom goleiro ?

Diria que o segredo é gostar do que faz, treinar e nunca desistir, pois goleiro bom não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que sempre se levanta.

Portal: Se tivesse que mencionar a maior conquista no esporte até hoje. Qual seria e por quê?

No esporte, sem dúvida o citadino de 2021 com AABB. Mas pra eu chegar nessa grande equipe e conquistar a região em Cacequi e dois citadinos menos vazado invicto é difícil escolher qual o momento mais marcante.

Portal: Qual a avaliação que tu faz do futsal alegretense ?

O futsal alegretense está crescendo muito e com muita qualidade. Olha só, temos 3 divisões no citadino, todas muito disputadas. Se nós tivermos mais patrocinadores e investimentos, o futsal alegretense só tem a ganhar.

Portal: Quais são teus planos para 2023 ?

Com certeza, seguir trabalhando e querendo melhorar ainda mais meu desempenho, para ajudar minha equipe (AABB), a conquistar mais títulos.

Portal: Em relação a um ginásio municipal, o que precisa para Alegrete ter o seu?

Para termos um ginásio municipal, precisamos ter investimentos, patrocinadores que acreditem no nosso futsal e a comunidade apoiar mais para que no futuro possamos ter mais visibilidade.

Fotos: acervo pessoal