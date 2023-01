Potencial turístico da praia e camping Rainha do Sol encanta visitantes

Que a vizinha cidade de Manoel Viana é conhecido por suas belezas naturais, e um dos destaques a Praia e Camping Rainha do Sol, todo alegretense já sabe.

Mas que na atual temporada, tem provado seu potencial turístico, na mais movimentada dos últimos anos, não é para todos.

A 42 km de Alegrete, a praia possui uma área de camping com churrasqueiras, quiosques, quadras de areia para vôlei e futebol, além de uma pracinha e uma vasta área de banho que recebe milhares de veranistas de todas as regiões do estado e até mesmo dos países vizinhos como argentinos e uruguaios.

A temporada 2022/2023 contou com reformas e melhorias realizadas no Camping, como por exemplo a colocação de novos postes de iluminação pública, na rua de acesso a praia, e a instalação de novos espaços que embelezam ainda mais o local.

O espaço do chimarrão, “Point da foto” e a “Árvore dos desejos” possibilitam aos visitantes aquele belo registro na Rainha do Sol, caiu no gosto dos visitantes e já invade as redes sociais com lindos registros.

Outro destaque neste veraneio é a adesão, cada vez maior, por parte do comércio para atender demandas como a alimentação e venda de bebidas, entre outros.

Durante as noites, aos finais de semana, a praia tem seu movimento intensificado, seja para aproveitar os shows musicais ofertados gratuitamente ao público ou simplesmente para curtir um churrasco entre amigos e familiares nos espaços destinados aos churrasqueiros.

As areias brancas, sombra e água fresca, espaço para camping, lazer e práticas de esportes aguardam pelos visitantes nesta alta temporada de verão que se inicia.

Fotos: Prefeitura de Manoel Viana, Volnei Nemitz e Darlei Filmagens