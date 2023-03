Quem tem cadastro no Devolve ICMS deve pegar cartão no Banrisul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, demonstrou preocupação com os cartões do benefício Devolve ICMS que ainda estão no Banrisul.

Ela diz que muitas pessoas com cadastro único aqui no município- o CAD Único- têm direito a receber este benefício e não foram ao Banrisul pegar seus cartões.

Casal é preso por tráfico de drogas, no bairro São João

É importante que as pessoas que têm o Auxílio Brasil e que fizeram cadastro para também receber esse outro auxílio, concedido pelo governo do RS, ainda na pandemia, busquem seus cartões no banco para que possam receber.