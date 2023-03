Pela primeira vez na história, unidade militar de Alegrete recebe cadetes mulheres da AMAN

Share on Email

As cadetes Frezingueli e Tumin, do curso de Intendência da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), localizada em Resende no Rio de Janeiro, realizarão o Estágio Preparatório de Corpo de Tropa (EPCT).

A recepção ainda incluiu mais cinco aspirantes a Oficial do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR/PA) localizado em Porto Alegrete, que realizarão o Estágio de Instrução Preparatória para Oficiais Temporários (EIPOT), são eles: Aspirantes Müller; Lorenzo; Borba; Kipper e Bernadon.

Na solenidade, o Comandante do Batalhão Tenente Coronel Anderson Mendes de Carvalho, apresentou as boas-vindas aos militares e entregou a medalha do “10 de Ouro”.

Fotos: 10º B Log