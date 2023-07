Raça disputa Copa Internacional e vence no Sub-16

A competição reuniu escolas da região que fomentam o trabalho nas categorias de base. A competição reuniu 11 times no estádio Miguel Copatti do Armour. A organização esteve a cargo do desportista e empresário santanense João Braz.

“Orgulho define nossos guerreiros, onde essa edição conseguimos levar 4 categorias e classificar 3 para o mata-mata”, comemora o professor Felipe Ribeiro.

A gurizada do Raça fez bonito na Fronteira e mostrou muito empenho nas quatro categorias que disputaram a Copa. No Sub-10 o Raça trouxe um 3° lugar, numa das categorias mais disputadas do certame. Já na Sub-12 e Sub-14, a escolinha de Alegrete acabou eliminada na fase de semifinais.

Escola Eduardo Vargas participa de treinamento sobre a Lei Lucas

O trunfo alegretense ficou por conta do time do Sub-16, numa disputa acirrada o Raça levou a melhor na final contra o 14 de julho, 1 a 0 gol de Vitor Batutinha, faltando um minuto para o final da partida. Raça campeão e de quebra, arrematou a artilharia e defesa menos vazado.

Ribeiro enfatiza a campanha do Raça, no Sub-10, 2 derrotas e 1 vitória. Já com o Sub-12 foi um empate, duas vitórias e derrota na semi. No Sub-14, foi um empate, 2 vitórias , empate na semi e um derrota de 5 a 4 nas penalidades. E campeão Sub-16, de forma invicta teve 1 empate e 2 vitórias.

Fotos: reprodução