Raça vence Torneio Regional com a Sub-17 em Santa Maria

A Escola Raça participou no último final de semana na cidade de Santa Maria do Torneio Regional de Futebol de Campo. O time Sub-17 de Alegrete entrou como convidado com a desistência de Cacequi e formou com mais nove equipes de Santa Maria, Alegrete e Rosário do Sul.

Divididos em duas chaves de cinco cada, o Raça obteve três vitórias e um empate na fase classificatória obtendo a primeira colocação do grupo e avançando direto para a final. A disputa pelo título foi contra o time de São Miguel. Um jogo equilibrado sem gols levou a decisão para os pênaltis.

Vitória do Raça veio nas cobranças de penalidades por 5 a 4 e conquista da vaga para fase metropolitana que acontece no mês de julho em Porto Alegre. Os jogos na região central foram realizados no campo do São Caetano no Passo das Tropas e a equipe do Raça foi comandada pelo professor Alex Sandro Pereira.

Além do título, os alegretenses trouxeram o troféu de goleiro menos vazado, Pedro Manuel. A organização da competição regional está a cargo do desportista Paulo Cesar da Rosa, que rege as disputas nas categorias Sub-17; Sub-15 e Sub-13. No próximo dia 28 de maio será realizado o Regional no Sub-15 em junho para o Sub-13.

Fotos: reprodução