Mais um escritório de advocacia é usado para tentativa de golpes por estelionatos

É sempre importante ficar atento aos golpes que podem estar circulando, especialmente aqueles que se aproveitam do nome de empresas e profissionais de confiança para enganar as pessoas. Recentemente, mais um escritório de advocacia, em Alegrete, foi alvo dos estelionatários, desta vez, AL Assessoria Jurídica, Alonso Machado Lopes e Ana Lúcia Almiron Lopes Sociedade De Advogados. Por esse motivo, a advogada entrou em contato com o PAT e citou que os golpistas estão utilizando o nome do escritório e dos sócios para solicitar o pagamento de custas judicias por meio de Pix.

A mensagem enviada via WhatsApp informa que um dos sócios está na cidade de Porto Alegre, próximo ao Tribunal, e precisa pagar custas judicias para obter uma certidão. Na tentativa de tornar o golpe mais convincente, até mesmo a foto de um dos sócios foi utilizada.

No entanto, salienta-se que é uma fraude e solicita-se que os clientes não efetuem nenhum pagamento. Caso haja qualquer dúvida, é importante entrar em contato diretamente com o escritório para confirmar a veracidade da solicitação.

É importante lembrar que, em geral, os escritórios de advocacia e profissionais de confiança não solicitam o pagamento de custos de processamento ou outras taxas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Caso receba uma mensagem desse tipo, sempre verifique a veracidade da solicitação antes de confirmar qualquer pagamento ou fornecer dados pessoais e bancários.