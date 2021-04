Rádio Gazeta completa 42 anos em Alegrete

Compartilhe















A Rádio Gazeta AM completa, nesta segunda feira, 42 anos de atividades em Alegrete. Fundada em 1979, pelo jornalista Samuel Marques e Helio Ricciardi, a rádio sempre teve seu estúdio na Rua Gaspar Martins.

Primeiro em cima do prédio onde hoje é a Receita Federal e, atualmente no prédio de imprensa Barão do Ibirocai – sempre na quadra do calçadão.

A rádio mantém programas tradicionais e evangélicos e pelos seus microfones passaram nomes como Paulo Otaran da Voz do Brasil e Juliano Castro- alegretense jornalista da RBS TV.

Entre os programas mais antigos estão o Galpão de Estância, Gazeta Cidade e os sucessos evangélicos. E, atualmente atuam os locutores- Roberto Andrades, Emerson Oliveira e Ernani Tortorela. Dirlene Ceolin é a funcionária mais antiga emissora com 36 anos de casa.

Sob direção de Marcelo Vijande, a Rádio Gazeta fecha mais de quatro décadas de trabalho na área de comunicação em Alegrete.

Vera Soares Pedroso