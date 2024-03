Raízes e gratidão: Matteus se emociona ao cantar ‘Cadela Baia’ no BBB 24

Com suas raízes fincadas no solo do Rio Grande do Sul, Matteus, o guri do Alegrete, tem deixado sua marca de forma indelével no reality show mais assistido do país.

Em um momento que transcende fronteiras geográficas, Matteus emocionou o Brasil ao entoar a canção “Cadela Baia”, do renomado cantor Mano Lima, em rede nacional. Seus olhos marejados e a voz embargada refletiram não apenas a profundidade da música, mas também a conexão com suas origens e cultura. “Meu padrasto me ensinou domar cavalo e demais lidas do campo. Tenho muito orgulho de ser gaúcho e ter nascido no Alegrete. Ouvir essa música vale mais do que qualquer prêmio aqui dentro”- disse Matteus.

Agradecimentos efusivos à produção do programa, expressando o imenso carinho, gratidão e orgulho sentido não só pela família do participante, mas por todos aqueles que se identificam com sua jornada, foram realizados pela assessoria da família Amaral.

Luciane Amaral, mãe de Matteus, simboliza essa ligação, plantando as sementes do afeto e da autenticidade que florescem no coração do Rio Grande do Sul. Oswaldo Ferrari, representando a admiração de muitos, enalteceu não apenas a família do participante, mas também a cidade, o estado e o país que ajudaram a moldar a personalidade e os valores de Matteus. Sua participação no programa não apenas destaca a diversidade cultural do Brasil, mas também reforça a importância de valorizar as raízes e a identidade de cada um.

À medida que a jornada de Matteus se desenrola no Big Brother Brasil, sua autenticidade e emoção continuam a conquistar admiradores em todo o país. Mais do que um participante, ele se torna um símbolo de resiliência, amor próprio e conexão com suas origens. E enquanto a competição avança, o legado de Matteus no coração dos gaúchos e de todos aqueles que acompanham sua jornada só tende a crescer.