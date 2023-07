Rap e hip hop são destaques na Batalha da Juventude em Alegrete

Após um longo período de isolamento devido a pandemia, a paixão pela música foi novamente devolvida ao seu lugar.

Durante o evento foram demonstradas relações de união e companheirismo, a estrutura contou com ajuda do ativista cultural Paulo Berquó, que contribuiu com as regulamentações dos setores de infraestrutura e cultura.

As batalhas foram de muita intensidade, com muito talento e expertise a cada verso rimado, o público foi ao delírio com as frases de efeito e motivação. A programação na Praça da Juventude, foi o marco de uma nova trajetória na cidade, tanto no rap ou hip hop, que certamente trará mais oportunidades para que esses jovens artistas locais.

A programação na tarde de domingo cinza levou muito entretenimento aos alegretenses. Os organizadores do evento, agradecem aos apoiadores da cultura e aos visitantes.

Fotos: reprodução