Com relevantes serviços prestados no município, Marcos Camargo é cidadão alegretense

Aprovada por unanimidade pelos vereadores, uma proposição do vereador Itamar Rodriguez resultou numa linda sessão solene, na noite do último sábado (1º), quando aconteceu a outorga de mais um título de cidadão alegretense.

O Plenário Gaspar Cardoso Paines esteve lotado. Autoridades, colegas, amigos e familiares do homenageado Marcos Camargo vieram ao parlamento asseverar a justiça do reconhecimento.

Foi pelo Banco do Brasil que Marcos Camargo chegou a Alegrete. Mas foi o gosto pela aviação e o sonho de trabalhar com isso, assim como pelo inegável espírito empreendedor, que o novo conterrâneo aqui plantou raízes.

Lideranças do agronegócio, como José Alberto Ramos (presidente da CAAL), e do meio político (como o senador Luís Carlos Heinze) enviaram mensagens em vídeo. Outras dezenas estiveram presentes, como os ex-prefeitos Erasmo Silva e Leo Durlo (Manoel Viana).

O homenageado abriu os pronunciamentos relembrando a estrada percorrida até aqui, ao lado da esposa Neusa, do filho João Gabriel, hoje advogado, e do neto Vitório. Sua empresa, a Itagro, conta hoje com 20 pessoas em seus quadros entre pilotos, agrônomos, técnicos agrícolas e na área administrativa.

O vereador Itamar justificou sua proposição, exaltando a trajetória de trabalho e os inequívocos vínculos do homenageado com Alegrete. Jesse Trindade, vice-prefeito, ressaltou a importância da casa do povo estar cheia numa noite de sábado, o que evidencia os laços profissionais e de amizade de Marcos Antônio Camargo com Alegrete.

Os vereadores Bispo Ênio e Dileusa Alves prestigiaram a sessão, conduzida pelo presidente Luciano Belmonte. Uma noite de reconhecimento, de aplausos e de confraternização.

Fotos: assessoria CMA