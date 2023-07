Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular se reúnem para celebrar a troca de estação

Share on Email

O evento contou com a presença da adoradora Pastora Victória Helena, além de vários louvores em forma de apresentações das igrejas locais e, também, um momento da palavra de Deus.

“Há um tempo determinado para todas as coisas, tem pessoas que passam na nossa vida fazem parte das nossas conquistas celebram nossas vitórias e vão embora para outras chegarem, ciclos que se encerram e outros dão início mas, o nosso Jesus permanece ao nosso lado ,em todas as estações por que somos filhas amadas do Pai”, destacou a pastora Denize Bicca, umas das coordenadoras da atividade realizada pela IEQ.

A coordenadora Estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, Pastora Lucimar Bastos, também esteve presente, assim como, o apoio do vereador e Bispo Ênio Bastos. A organização esteve a cargo da coordenadora regional de Mulheres, Pra. Denize Bicca, que pontuou o encontro como grande sucesso e reafirmou a importância da palavra de Deus.