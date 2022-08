Raymundo realiza seminário sobre discriminação racial no futebol

Na semana em que a Confederação Brasileira de Futebol – CBF – realizou a primeira edição do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, com a participação, entre outra entidades, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, outra “camisa pesada” somou esforços nas discussões que tem, entre os objetivos, o combate às diversas formas de violência que assombram o futebol.

O Colégio Raymundo Carvalho, realizou, sob a coordenação do Professor Evandro Ribeiro Rosso, o seminário Futebol: reflexões contemporâneas, tendo como referências uma coletânea de artigos publicados no 7º Relatório da Discriminação Racial, organizado e produzido pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

Conforme Rosso, a participação dos estudantes foi extremamente positiva uma vez que a troca de ideias estimula reflexões sobre a temática proposta, evidencia a necessidade da ampliação das discussões e contribui para a mudança da cultura de um futebol ainda cercado de elementos de violência e discriminação, pontuou o educador.

“Nos próximos anos a ideia é ampliar o seminário, trazendo para o debate representantes dos consulados municipais, aqui de Alegrete, tanto do Grêmio quanto do Internacional”, assegurou o professor.

Fotos: Evandro Rosso