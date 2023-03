Real confirma participação no campeonato gaúcho de futsal Série Prata

Share on Email

O Autêntico Futsal Gaúcho, vai contar novamente com o representante alegretense. O Real que iniciou as atividades na última terça-feira (21), está confirmadíssimo.

Além de Alegrete, vão disputar a Prata, Manoel Viana, São Francisco de Assis, Sobradinho, Jaguari, Sananduva, Lavras do Sul, Pelotas, Rio Grande e São Borja.

Na próxima segunda, 27, às 19h30, virtualmente, acontece o congresso técnico da competição, que inicia em maio.

De acordo com o presidente do Real Gilson Barcellos Ribeiro, a parte técnica terá ênfase neste estágio inicial. O trabalho estará a cargo do colaborador Pablo Fagundes, que vai comandar a parte física neste início de temporada.

“Ainda estamos montando o grupo para 2023. Temos alguns atletas em serviço militar. Teremos dificuldades num primeiro momento de juntar todos. Mas faremos todo esforço para qualificar e montar um grupo à altura da competição”, destacou Barcelos.

O técnico Demar Correa está mantido no cargo e vai comandar o Real em mais uma batalha na Série Prata. “Sabemos da dificuldade da competição. Mas vamos com intuito de bem representar a cidade nesta competição estadual. Não é fácil. Mas estamos na briga”, asseverou o treinador.