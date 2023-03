A “fábrica” de golpes não tem limites; esse é novo e com riqueza de detalhes

O golpe, com pequenas variações, funciona com os golpistas que se passam por advogados ou funcionários de um escritório.

Entram em contato com o cliente e afirmam que o processo dele está encerrado e o cliente tem uma determinada soma a receber. Para isso, precisam registrar documentos em cartório e isso precisa ser pago rapidamente, para que o montante seja liberado. Pedem um determinado valor, via pix, para o pagamento das custas o que, supostamente apressaria a liberação do valor a ser depositado na conta do beneficiário.

Para dar veracidade ao caso, utilizam logomarcas de escritórios e se passam por um advogado conhecido. Também encaminham documentos com o timbre de órgãos da justiça, supostamente assinados por um juiz. Os golpistas conseguem número de processos, nomes de advogados e telefones corretos. Dados que são públicos e que podem ser até conferidos pelas vítimas.