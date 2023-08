Vila Nova e Juventude/Locomotiva vencem na rodada do municipal Sub-14

O Torneio Municipal Sub-14 registrou mais uma rodada no último sábado (5). Dois jogos no Estádio Farroupilha mobilizaram a gurizada.

No primeiro confronto vitória maiúscula do Vila Nova sobre o Raça. Placar de 4 a 0 para os guris comandados pelo técnico Sandro Breia. No jogo de fundo, deu vitória da fusão Juventude/Locomotiva por 3 a 0 em cima da Sociedade Esportiva Cruzeiro. A folga foi da equipe da Arena que ainda lidera as competição com 9 pontos.

Após a 4ª rodada, Juventude/Locomotiva e Vila Nova somam seis pontos cada, o Raça tem 3, e o Cruzeiro segue sem pontuar.

De acordo com o diretor de esportes e promotor do evento Clóvis Gonçalves, o torneio prossegue no próximo dia 12, com apenas um jogo isolado às 10h, entre Raça x Arena.