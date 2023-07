Real é goleado em Pelotas e cai para quinto na Série Prata

Em uma jornada em que nada deu certo, o Real representante alegretense na Série Prata 2023 foi goleado na Zona Sul do Estado. O jogo em Pelotas encerrou em 5 a 1, para os donos da casa.

Com a maiúscula vitória, a ATF Pelotas/Otimiza Rentáveis assumiu a liderança da competição. O time pelotense entrou em quadra no sábado (1º), diante Real no ginásio da Profut Sports Indor e teve total domínio durante toda a partida.

Os donos da casa ditaram o ritmo do jogo do início ao fim, onde a equipe azul e branca de Pelotas logo cedo abriu o placar com Anderson Jr após jogada de Cléber, e na sequência Mantega fez grande jogada tocou para Anderson Jr e Anderson devolveu com um passe açucarado para Mantega fazer o 2 a 0.

Seguro no jogo a ATF diminuiu a intensidade e acabou tomando o gol no fim do primeiro tempo, Gustavo Fontela diminuiu na primeira parte do jogo.

Na volta do intervalo os comandos de Lorenzo Botelho, acertaram o pé e calibraram a pontaria, após receber passe do goleiro Rodrigo Ribeiro o pivô Pabloteli acertou “na veia” e marcou um lindo gol para os Pelotenses, com folga no placar Rangel Vergara ampliou e Tiaguinho após roubada de bola deixou dois adversários para trás e acertou o ângulo esquerdo do goleiro, dando números finais à partida e decretando a liderança azul e branca da Série Prata 2023.

Equipe pelotense comemorou vitória e liderança na Prata. Foto: Pedro Lopes

O técnico Dema analisou a derrota e categoricamente destacou que a equipe não jogou. “Estivemos muito, mais muito abaixo do nosso rendimento. Fomos apenas um mérito espectador na partida ou seja não tirando os méritos do adversário fomos incompetentes em quase todos os aspectos. Agora vamos para São Chico buscar nossos objetivos dentro da competição”, completou o comandante do Real.

A ATF/Pelotas lidera com 9 pontos em 4 jogos. O Real é o quinto colocado com seis pontos ganhos. A vice liderança é do União Samborjense que perde nos critérios técnicos para o Pelotas. O 3º é a URF com sete, mesma pontuação da AFA que fica em quarto pelos critérios.

O Real volta a quadra no próximo dia 8, às 20h em São Francisco de Assis no ginásio José Silveira Falkembach, no clássico diante da AFA.