Torneio solidário em prol da menina Lívia foi um sucesso

No último domingo ((27), foi realizado um torneiro em prol da menina Lívia que tem hidrocefalia e já enfrentou sete cirurgias.

A competição de futsal feminino reuniu as equipes da Assad; Flamengo; Tigras de Quaraí; S.E Real e Las pampeanas.

O principal objetivo do torneio era arrecadar fundos para Lívia, a disputa ficou em segundo plano, mesmo assim os vencedores receberam premiação em medalhas e troféus. O 1º lugar coube ao time das meninas do Las Pampeanas, seguida da ASSAD e as quaraienses do Tigras.

Todo o valor arrecadado auxiliará os custos para fins do pós operatório. As equipes organizados foram as gurias dos Las pampeanas e S.E Real, que ficaram a frente de toda organização e assim conseguiram concluir o torneiro com êxito. Elas agradecem os patrocinadores e todas meninas que entraram nessa luta para ajudar a Lívia.

Um seleto rol de patrocinadores agigantou a iniciativa de ajudar o tratamento da menina. São eles:

Bar do Bicudo; AABB; Mercado Tâmbara; União esportes; Açaí no carrinho; Leandro Amaral ( troféu);

Posto Primeiro; Luan Severo; Alex Sandro Paz; Oficina Moto Racing(11 medalhas); Eletro Auto Pertences( troféu); Vessozi Engenharia ( 13 medalhas ); Vereadora Firmina ( árbitro Gilmar); Engenheira Civil Carolliny Almeida; Cleverson Tiago; Fabiele Duarte; Agatha Antunes; Stefani Alves; Elen Souza; S.E Real vôlei feminino; Leandro Silveira figueira; Marcos Vinícius; Joice Vargas; Locadora Kila Games; Time Assad feminino; S.E Real feminino; Las Pampeanas; Advogado Arildo; Padaria Delícia do Pão; Dinara; Ivaneli SESC ( súmulas e regulamento); Prof. Jerry ( bolas ); Roger severo ( placar ); Sergio Alves ( arbitragem gratuita )

Luan Severo ( arbitragem gratuita); Cleverson Tiago ( súmula gratuita ); Marcelo ( súmula gratuita ); Daniele Avelar ( limpeza quadra) e Elen Souza ( limpeza quadra ).

Além de dar o pontapé inicial, a menina Lívia foi presenteada por uma camiseta personalizada da Associação Jogos da Solidariedade, entregue através do criador do maior torneio solidário da Fronteira Oeste Roger Severo.

Fotos: reprodução