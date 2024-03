Real se apresenta e dá pontapé rumo à Serie Prata 2024

Na noite da última segunda-feira (18), a Sociedade Esportiva Real, realizou sua apresentação visando a disputa da Série Prata 2024. Com praticamente todo elenco do ano passado, a equipe alegretense teve seu primeiro contato com a comissão técnica.

O Real será o representante de Alegrete na categoria. A direção do clube apostou na permanência do técnico, Dema Corrêa, que já comandou o time alegretense em anos anteriores. Os objetivos estipulados não foram divulgados, porém, há uma grande expectativa que os atletas possam realizar um grande estadual.

No ano passado, o Real começou muito bem a competição, mas com o passar das rodadas o time não conseguiu manter o mesmo nível de atuação. Os desportista de Alegrete esperam que o time possa representar da melhor forma e levar o nome do Município o mais longe possível. A Série Prate tem previsão de começo na primeira semana de maio e os jogos do time alegretense ainda não tem sede definida, se na Arena ou no Oswaldo Aranha.

foto: Instagram Real Alegrete