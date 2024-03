Seminário vai abordar a realidade do Autismo em Alegrete e Região

A Câmara de Vereadores anunciou o 3º Seminário TEA, que será realizado nos dias 05 e 06 de abril a partir das 9h, no Auditório Sicredi Essência em Alegrete. O evento tem a coordenação do gabinete do vereador Itamar Rodriguez.

Com o tema “Valorizando Capacidades, Respeitando Limites”, este seminário representa um espaço significativo de discussão e reflexão sobre o autismo, a inclusão e o respeito. Destinado a profissionais da saúde, educação, serviço social e famílias, o evento proporcionará uma ampla gama de atividades para promover o debate e a troca de conhecimentos entre os participantes.

Uma das características marcantes do 3º Seminário TEA é a diversidade de atividades oferecidas. Com palestrantes renomados no campo do autismo, workshops práticos e debates entre profissionais experientes, os participantes terão a oportunidade de vivenciar experiências e construir novos saberes sobre o autismo e a inclusão.

As inscrições para o evento são exclusivas e podem ser realizadas diretamente na plataforma da Even3. Lá, os interessados também encontrarão informações detalhadas sobre a programação, os palestrantes e as atividades oferecidas. Não deixe de participar deste evento.

A Câmara de Alegrete reforça seu compromisso com a promoção de eventos que abordam questões importantes, como o autismo, e promovem a inclusão para o bem-estar da comunidade alegretense.

Inscrições: https://www.even3.com.br/autistasalegrete/

Com informações da Assessoria de Comunicaçaõ da Câmara de Vereadores