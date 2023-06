Real vence mais uma na Série Prata e conecta-se com seu torcedor

No último dia(17) sábado, a Sociedade Esportiva Real entrou mais uma vez em quadra pelo Estadual de Futsal categoria Série Prata. A equipe alegretense vem fazendo uma bela competição nesse ano, com uma vitória e uma derrota, o Real recebeu em casa a fortíssima equipe do União Samborjense atual líder.

O jogo começou muito antes da bola rolar, os atletas alegretenses estavam visivelmente focados e motivados em fazer uma grande partida, entraram cerca de 45min antes do começo da partida para o aquecimento e com isso conseguiram sentir o ambiente do ginásio que era totalmente de incentivo aos atletas alegretenses.

Com a bola rolando uma ducha de água fria nos primeiros segundos de jogo, o atleta Juliano Rocha capitão da equipe de São Borja abriu marcador em favor da equipe visitante, o técnico Dema Corrêa do Real pediu que a equipe mantivesse o mesmo padrão de jogo no qual foi treinado durante a semana.

Minutos depois o real chegou ao empate com o pivô Maurício Soares numa bela jogada de triangulação, segundos após o empate a equipe alegretense seguiu pressionando e virou o jogo com camisa dez e artilheiro do campeonato Marcos Nardon.

O ginásio começou a jogar junto com a gurizada e a cada lance a torcida vibrava como se fosse uma comemoração de um gol, mostrando uma sinergia e conexão com o time da cidade de Alegrete. Na segunda etapa o jogo tomou tons dramáticos, equipe de São Borja veio pra cima e conseguiu achar diversas possibilidades de gol, mas numa noite inspirada do goleiro Leandro do Real a bola insistiu em não entrar, no final da partida equipe alegretense ampliou o marcador com Maurício e Mohamed dando números finais a partida, Sociedade Esportiva Real quatro União Samborjense um.

O presidente do Real Gillson Barcelos, muito emocionado relatou que, os atletas estão muito empenhados e dedicados no novo projeto que a diretoria alegretense projetou, ressaltando a importância da torcida alegretense na ida aos jogos e com essa união time torcedor vamos muito longe no cenário estadual do futsal. A equipe de Alegrete entra em quadra novamente somente dia 1/07 fora de casa contra equipe do Trairagem em Pelotas.

Fotos: Robinson Mello