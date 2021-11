Receitas caseiras para manter os cabelos bonitos

Os produtos de cabelo já tinham um valor que pesava no bolso de várias pessoas, agora com a pandemia, o preço subiu ainda mais, tornando-se inviável para diversas mulheres. Mas quem nunca fez uma receitinha caseira pra usar no cabelo?! Confira abaixo as melhores receitinhas para as madeixas.

RECONSTRUÇÃO DOS FIOS

Gelatina incolor: A gelatina contém colágeno e o colágeno contém proteína formada pelos aminoácidos. Quando aplicada no cabelo, essa mistura cria uma película protetora que torna os fios mais fortes e macios.

Ingredientes:

– Shampoo;

– Creme para base (pode ser o que você tiver em casa),

– Gelatina incolor e sem sabor.

Obs.: A quantidade de gelatina e de creme depende do tamanho do seu cabelo.

Modo de usar: Dissolva um pacote de gelatina em 100 ml de água quente e após dar uma leve esfriada, adicione o creme e misture bem. Lave o cabelo 2 vezes com shampoo, aplique a mistura mecha por mecha e deixe agir por 20 minutos. Depois desses minutinhos, lave o cabelo com muita água e finalize como de costume.

Clara de ovo: Essa receita é uma bomba maravilhosa para os seus cabelos, deixa eles macios, brilhosos e hidratados, além de consumir com as pontas quebradiças.

Ingredientes:

– 1 colher de sopa de azeite extra virgem;

– 1 clara de ovo;

– 2 colheres de sopa de óleo de coco;

– 1 colher de mel;

– Queratina líquida ou em gel,

– 2 colheres de máscara.

Modo de usar: Lave o cabelo com shampoo (1x), enxugue com a toalha, aplique a queratina mecha por mecha e deixe agir por 10 minutos. Enquanto isso bata as claras em neve e, depois de pronta, misture com os outros ingredientes. Após os 10 minutos da aplicação da queratina, aplique a mistura mecha por mecha (sem tirar a queratina) e espere por 15 minutos. Após os 15 minutos, enxágue e finalize como de costume.

HIDRATAÇÃO DOS FIOS

Mel: Deixa os cabelos macios e brilhosos.

Ingredientes:

– 3 colheres de mel;

– 2 colheres de azeite,

– ½ abacate amassado.

Modo de usar: Misture todos os ingredientes e aplique mecha por mecha. Deixe agir por 5 minutos e enxágue.

Maisena: hidratação de longa duração, muito brilho, maciez e água para os seus fios.

Ingredientes:

– 1 colher de sopa de maisena;

– 1 copo de leite;

– 1 colher de açúcar,

– 1 colher de creme.

Modo de usar: Dissolva a maisena no leite e leve ao fogo até engrossar. Após isso, deixe esfriar e adicione o açúcar e o creme. Aplique por todo cabelo (sem pegar a raiz), aguarde por 30 minutos e lave com shampoo e condicionador.

NUTRIÇÃO DOS FIOS

Óleo vegetal: indicado para cabelos extremamente ressecados e desnutridos.

Ingredientes:

– 1 creme da sua escolha,

– Óleo vegetal (exp.: óleo de coco e azeite de oliva).

Modo de usar: Misture os ingredientes, aplique mecha por mecha (sem encostar na raiz) e deixe agir por 30 minutos. Após esse tempo, enxágue, utilize o condicionador e finalize como de costume.