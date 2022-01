Arrombador estoura cadeado e furta loja no centro

Conforme informações repassadas aos policiais civis, o acusado arrombou um loja e subtraiu do interior um televisor de 55 polegadas , um notebook da marca Acer e uma balança de precisão. A vítima destaca que toda ação foi registrada através do sistema de videomonitoramento e que desconhece o autor do furto/arrombamento. O acusado violou a um cadeado e quebrou uma janela do estabelecimento comercial, por onde conseguiu entrar através de uma basculante.

As imagens foram repassadas ao setor de investigação da Polícia Civil. O ato foi no início da madrugada do último dia 25.

Nos últimos dias, tem sido frequente os registros de furtos/arrombamentos na cidade.