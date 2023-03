Recursos garantem abertura de microaçudes e poços artesianos em Alegrete

Share on Email

Para ajudar pequenos produtores rurais de Alegrete, ainda em 2021, a Secretaria de Agricultura e Pecuária fez projeto de micro açudes. O secretário Daniel Gindri informa que só agora, no início deste ano, os recursos no valor de 124,913 mil foram anunciados.

O projeto está pronto e vai beneficiar 12 produtores de Alegrete, que já foram cadastrados, e que precisam desses reservatórios para ter água para animais e outras atividades rurais.

A abertura dos açudes, conforme o secretário Gindri provelmente será feita por empresa contratada.

Outra frente que a SAP atua é a de abetura de poços artesianos comunitários. Um está sendo feito na localidade de Três Nascentes, no Jacaquá. O valor total com todas as etapas e serviços de poço artesiano, atualmente, é de 110 mil reais.

