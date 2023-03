Painel desatualizado da rodoviária deixa usuários sem alternativas de algumas linhas

Um quadro acima do balcão que vende passagens demonstra as linhas e os horários de ônibus que saem da Rodoviária de Alegrete.

Acontece que muitas daquelas linhas que aparecem no quadro não estão mais em operação. E algumas pessoas reclamaram que foram até o local para comprar passagem e ficaram surpresas que mesmo estando nominadas não existiam mais.

Painel da rodoviária de Alegrete

O supervisor da Rodoviária de Alegrete, Iuri Sobreira, explica que as empresas podem trocar de horários sem avisar o DAER e isso provoca essa situação. Ele disse, ainda, que agora que as empresas ajustaram essa questão já mandaram fazer outro quadro com as informações de linhas e suas localidades, com os respectivos horários para colocar na Rodoviária de Alegrete.

O local tem o contato pelo fone: 3422- 2262 e atende também pelo site www.rodoviariaalegrete.com.br