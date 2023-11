Redação do Enem 2023: estudantes se manifestam sobre a escolha do tema

Neste domingo, 5 de novembro, os estudantes participaram da primeira etapa do Enem, que incluiu a redação e 90 questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

Alguns expressaram opiniões diversas sobre o tema da redação deste ano. Camila Trindade, que concluiu seus estudos no ano passado e planeja cursar Engenharia Agrícola, considerou o tema positivo para o desenvolvimento da prova e saiu confiante após as 6 horas de exame.

Por outro lado, Jefferson Rodrigues, de 19 anos, que estava fazendo a prova pela primeira vez e almeja cursar Direito, compartilhou sua opinião: “O tema da redação do Enem 2023 não era um assunto que eu esperava. Pensava em algo mais visível, mais amplamente abordado. Esperava um tema relacionado à vacinação, tecnologia, educação, mas foi isso.”

Renata Gonçalves, que estava fazendo o Enem pela terceira vez em busca de ingressar no curso de Medicina, elogiou a parte de Ciências Humanas, destacando que os textos abordaram questões como mulheres, racismo e indígenas, temas que são frequentemente esperados no Enem. Ela elogiou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por abordar esses assuntos.

Em Alegrete, os candidatos se reuniram na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e na Escola Estadual Demétrio Ribeiro para realizar as provas.

A segunda etapa do Enem está agendada para o próximo domingo, dia 12 de novembro. Nesse dia, os candidatos enfrentarão as avaliações de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 45 questões em cada área. A expectativa é alta, uma vez que o Enem continua sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Os resultados do Enem desempenham um papel fundamental no acesso às universidades e instituições de ensino superior em todo o país.