Rede de supermercado começa receber currículos em Alegrete

Conforme apurado pelo PAT, a loja terá cerca 1O mil metros quadrados de área coberta e 300 vagas de estacionamento. O trabalho iniciou dezembro passado, com a terraplanagem e deve ser entregue em novembro. Além disso, aproximadamente 55 trabalhadores atuam no local, muitos de outros Municípios, que erguem as estruturas pré-moldadas que vieram do Paraná.

Técnicos Universitários do Daer, alertam: com a autarquia sucateada as rodovias estaduais estão em risco

A expectativa de inauguração do atacadão esta prevista para o fim do ano e vai ofertar cerca de 200 novos empregos e deve movimentar a economia local.

Confira abaixo os setores e vagas disponíveis para o envio do currículo.

Vagas Alegrete: Supervisor de Frente de Caixa

Supervisor de Hortifruti

Supervisor de Perecíveis

Supervisor de Prevenção de Riscos

Supervisor de Recebimento

Supervisor de Segurança Alimentar

Estágio Engenharia Civil Os currículos devem ser enviados pelo link do site oficial do Stock Center, assim como, precisam seguir as orientações da empresa. Link: http://app.skeel.com.br/comercialzaffari

Fotos: reprodução